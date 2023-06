Tras el acuerdo de deuda, vendrá ola de emisiones de bonos

Nueva York, NY.- Los mercados se están preparando para una posible tanda de emisiones de bonos del gobierno de Estados Unidos, como parte de una estrategia del U.S. Department of the Treasury que tiene el objetivo de recargar sus arcas agotadas tras el acuerdo de deuda de Estados Unidos.

Desde el mes de enero la Cuenta General del Tesoro ha venido cayendo abruptamente. Frente a esto, los objetivos de saldo de efectivo obligan a la reconstrucción de esta cuenta velozmente, por la eliminación del límite de endeudamiento.

Por ejemplo, un estratega del Deutsche Bank, identificado como Steven Zeng, pronosticó que se espera una emisión neta de billetes de $400.000 millones en junio. Para el mes de julio, agosto y septiembre se espera la emisión de unos $500.000 millones.

En conclusión este análisis de Steven Zeng propone que la emisión neta de dólares alcanzará los $1.3 millones para finales del 2023. Por su parte, la firma de inversión Glenmede, explicó, «Esta afluencia de fondos a los valores del Tesoro en las próximas semanas puede tener el efecto adverso de reducir la liquidez general».

Además esta última opinión recuerda que, históricamente, los mercados de valores han reaccionado desfavorablemente a las condiciones de liquidez más paupérrimas, como resultado de acuerdos del techo de la deuda del país.

Por ejemplo, el experto en fondos del mercado monetario y presidente de Crane Data, Peter Crane, agregó, «Los fondos del mercado monetario son extremadamente cortos… por lo que los bonos del Tesoro de un billón de dólares (emisión) serían bienvenidos con los brazos abiertos».

Finalmente, el Tesoro generó una demanda sólida por una venta de $50 mil millones en letras de gestión de efectivo a 44 días. Tuvo una demanda de 3.19 veces el monto de la deuda en oferta. Lo que añadió a las subastas de letras de tres a seis meses programadas por el Tesoro.



