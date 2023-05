EE. UU., tomará «duras decisiones» si no aumenta el techo de la deuda

Washington, DC.- La 78th Secretary of the Treasury, Janet Yellen advirtió que, «si el techo de deuda no se eleva se deberá tomar duras decisiones», tomando en cuenta que el 1 de junio es la fecha en que Estados Unidos podría entrar por primera vez en una suspensión de pagos de su deuda soberana.

En el programa, «Meet the press«, Janet Yellen precisó que, «Si el techo de deuda no se eleva se deberán tomar duras decisiones. Desde 1789 Estados Unidos ha pagado sus facturas a tiempo. Eso es lo que el mundo quiere ver, el compromiso de seguir haciéndolo».

Además, la Secretary of the Treasury, Yellen insistió en que si no existe un acuerdo bipartidista habrán «algunas facturas» que no se pagarán. Por el momento, Yellen no informó sobre cuáles son los sectores más afectados.

Por el momento, Yellen añadió que actualmente están centrados en la fórmula para elevar ese límite, que era de $31.4 billones que se alcanzó para el mes de enero.

The U.S. has kept its financial commitments since 1789 by paying its bills on time. Congress has prevented default 78 times. It’s essential they do so again. pic.twitter.com/azPjhFdUry — Secretary Janet Yellen (@SecYellen) May 22, 2023

Por ahora, el gobierno está recurriendo al dinero de sus reservas para pagar la deuda. Sin embargo, el U.S. Department of the Treasury prevé que estas reservas se terminarán el 1 de junio, plazo que no ha sido modificado.

Yellen continuó, «No parece algo apropiado en estas circunstancias, dada la incertidumbre legal en torno a ella y el escaso margen de tiempo. Mi esperanza profunda es que el Congreso eleve el límite de deuda».

En el contexto político tanto los demócratas y algunos legisladores como el senador, Bernie Sanders instaron al presidente Biden, a que recurra a la enmienda constitucional 14. La misma evoca el poder de elevar el techo de la deuda sin consultar al Congreso.

