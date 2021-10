Toyota invertirá $461 millones para renovar su planta TMMK

Kentucky, FR.- Toyota invertirá $461 millones en la primera planta (TMMK) de montaje de automóviles que construyó en Estados Unidos, situada en el estado de Kentucky, para renovar la factoría con nuevos equipos y reducir su impacto medioambiental.

Tras la renovación, la planta, situada en la localidad de Georgetown y que lleva en funcionamiento 35 años, Toyota podrá montar nuevos vehículos en las instalaciones, incluidos coches eléctricos, señaló este viernes la compañía en un comunicado.

Asimismo, el fabricante japonés dijo que la planta contará con una línea de producción de nuevos motores turbo de 2,4 litros, lo que permitirá ampliar la gama de productos montados por la compañía en Norteamérica.

Toyota Kentucky — our first U.S. vehicle plant — is transforming. See how the $461 million investment and 1,400 direct jobs will help us reach our carbon neutrality goals while expanding the plant’s production capabilities to meet evolving consumer needs: https://t.co/V7y6aHwoqI pic.twitter.com/NMp4YB3aHR

— Toyota USA (@Toyota) October 29, 2021