Acciones de Ford subieron 9% y podrían subir otro 10%

Nueva York, NY.- Ford informó, este miércoles, ganacias ajustadas del tercer trimestre de 51 centavos por acción, superando las estimaciones de los analistas de 27 centavos.

Las ventas netas de $ 33,2 mil millones superaron las proyecciones de los analistas en alrededor de $ 800 millones, a pesar de que la escasez de semiconductores engarza los niveles de producción.

Ver más: Tesla alcanza capitalización billonaria tras anuncio de Hertz

Para todo el año, Ford ahora ve ganancias ajustadas de $ 10.5 mil millones a $ 11.5 mil millones.

Ford sorprende en Wall Street a pesar de que sus ventas bajaron en EE. UU un 17,7% en septiembre de 2021

Sin embargo, en sus proyecciones Ford esperaba ganancias de $ 9 mil millones a $ 10 mil millones. Al mismo tiempo, la compañía también restableció su dividendo, que había recortado en el apogeo de la pandemia en 2020.

At the Nest Summit, we showed why building for sustainability shouldn’t mean compromising on capability. Watch the full keynote with Ford leadership here: https://t.co/o3096FUASe pic.twitter.com/6Emw1hq7dP — Ford Motor Company (@Ford) October 20, 2021

De manera que, las acciones de Ford subieron un 9% en la sesión de negociación del jueves. La acción fue el ticker de mayor tendencia en la plataforma Yahoo Finance durante la mayor parte del día.

Following a strong Q3, we expect $GM's full-year results to approach the high end of the EBIT-adj. guidance of $11.5B to 13.5B we provided last quarter — well above the initial outlook we shared in Q1: https://t.co/tJ3aNbwlCx pic.twitter.com/c16tgJmWzJ — General Motors (@GM) October 27, 2021

Al mismo tiempo, en una llamada con analistas, Farley dio un tono alcista sobre el potencial de nuevos modelos en 2022. Por ejemplo, la F-150 Lightning eléctrica y la camioneta híbrida Maverick.

What’s your Thursday looking like? Not sure​? Let us help with that. #RidersRepublic — Ford Motor Company (@Ford) October 28, 2021

Por el contrario, el mayor rival de Ford, General Motors (GM) en un informe encabezó las previsiones de ganancias del tercer trimestre de Wall Street antes del inicio de las operaciones.

Ver más: Shiba inu subió más del 100% en los últimos 7 días

Pero se mantuvo fiel a su pronóstico de ganancias para todo el año y advirtió que la escasez global de semiconductores probablemente sería último en la segunda mitad del próximo año.

Finalmente, GM dijo que las ganancias ajustadas para 2021 probablemente «se acercarían al límite superior» de su pronóstico anterior de entre $ 5.70 y $ 6.70 por acción, o $ 11.5 mil millones a $ 13.5 mil millones.

Video: CMPD ofrece $5,000 a oficiales que deseen hacer su transferencia a Charlotte