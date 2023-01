Janet Yellen predice medidas económicas extraordinarias

Washington, DC.- Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos predijo, este viernes, la alta probabilidad de que el Tesoro tome medidas económicas extraordinarias de gestión de efectivo para evitar el incumplimiento hasta inicios de junio.

Esta declaración de Yellen se da porque Estados Unidos podría alcanzar el límite de deuda legal de $31.4 billones el 19 de enero.

En una carta al Congreso Yellen instó a elevar el techo de la deuda, «Una vez que se alcance el límite, el Tesoro deberá comenzar a tomar ciertas medidas extraordinarias para evitar que Estados Unidos incumpla sus obligaciones».

Del mismo modo, Yellen añadió en la carta, «Si bien el Tesoro actualmente no puede proporcionar una estimación de cuánto tiempo las medidas extraordinarias nos permitirán continuar pagando las obligaciones del gobierno, es poco probable que el efectivo y las medidas extraordinarias se agoten antes de principios de junio».

I joined @MorningEdition to talk about the progress we’ve seen on inflation.

Yesterday’s CPI report showed that inflation has been quite moderate for the last six months, in part because of lower energy prices and improvements in supply chains. https://t.co/x6g5EVQRVl

— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) January 13, 2023