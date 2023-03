Proponen plan «Bono Bebé» que daría $1.000 al nacer

Washington, DC.- Congresistas demócratas relanzaron la propuesta de dar a las familias en Estados Unidos $1.000 por cada niño al nacer, el llamado «Bono Bebé» o Cuentas de Oportunidad Estadounidense, que estaría complementado con hasta $2.000 de acuerdo a los ingresos.

Estas ayudas progresivamente aumentarían hasta llegar a más de $40.000 hasta que el hijo cumpla los 18 años. El plan está destinado para las familias más vulnerables económicamente, con la idea de que sean usados para la vivienda o educación.

La propuesta menciona que las cuentas estarían aseguradas a nivel federal, además de ser administradas por U.S. Department of the Treasury. El punto interesante es que los titulares podrían acceder a estos fondos una vez que el niño haya cumplido los 18 años.

Con esto se busca garantizar que los fondos sean destinados para la compra de vivienda o para complementar la educación superior del beneficiario. Cabe resaltar que el proyecto fue presentado la semana pasada por el senador Cory Booker y la representante Ayana Pressley.

