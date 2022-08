Precio de la gasolina en Estados Unidos cae

Nueva York, NY.- El precio de la gasolina en Estados Unidos cayó este jueves por debajo de los $4 dólares el galón, por primera vez desde el mes de marzo, lo que se puede traducir como una disminución de las presiones inflacionarias para los consumidores.

Según la American Automobile Association (AAA), el precio medio de un galón de gasolina se ubicó en los $3.99.

En comparaciones está por debajo del pico de $5.02 del precio de la gasolina en junio, pero es en 81 centavos de dólar más alto que el precio de la gasolina en 2021.

Asimismo, la caída del precio de la gasolina se debe en parte a que actualmente hay menos demanda del combustible. Debido a que los altos precios de la gasolina mantuvo a los conductores buscando otras alternativas de transporte para no pagar los altos precios.

CPI for all items unchanged in July as fall in gasoline offsets shelter, food increases https://t.co/MdFNWoD78N #CPI #BLSdata

— BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) August 10, 2022