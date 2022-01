IRS informó los plazos para declaración de impuestos 2021

Nueva York, NY.- El Internal Revenue Service (IRS), informó que el plazo para la presentación de las declaración de impuestos 2021, iniciará este 24 de enero, y vencerá, para la mayoría de los contribuyentes el 18 de abril.

Inicialmente, los contribuyentes individuales incia el 24 de enero, ofreciendo un tiempo aceptable para realizar la programación y pruebas que garanticen que los sistemas del IRS funcionen sin problemas.

Asimismo, el Comisionado del IRS, Chuck Rettig, declaró, «La pandemia continúa creando desafíos, pero el IRS les recuerda a las personas que hay pasos importantes que pueden tomar para ayudar a garantizar que su declaración de impuestos y su reembolso no enfrenten retrasos en el procesamiento».

The 2022 tax filing season begins Jan. 24. Remember: Avoid delays this year by having all essential info before you file. Errors or missing information result in the #IRS taking longer to process your refund. See: https://t.co/BAj5rvsPvy pic.twitter.com/R2nKXXD4rl

— IRSnews (@IRSnews) January 10, 2022