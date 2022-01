Biden entrega ayuda millonaria a pequeños productores de carne

Washington, DC.- El presidente Biden anunció, este lunes, una ayuda millonaria a pequeños productores de 1.000 millones de dólares, con el propósito de ayudar a los productores independientes de carne en los Estados Unidos, en medio de la elevada inflación que vive el país.

Asimismo, esta decisión nace con el objetivo de fomentar la competencia y minimizar el control del mercado de los grandes productores y así, frenar el alza de precios.

Ver más: Nueva moratoria aprobada para préstamos estudiantiles en EE. UU.

Es importante resaltar que la inflación de Estados Unidos cerró en noviembre en una tasa interanual del 6.8%, considerada la mayor en cuatro décadas.

Happening Now: President Biden meets with both independent and family farmers and ranchers to discuss the Administration’s work to boost competition and reduce prices in the meat-processing industry. https://t.co/Q3b5tbMuR3

— The White House (@WhiteHouse) January 3, 2022