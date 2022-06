IRS busca miles de representantes de contacto para este verano

Washington, DC.- El Internal Revenue Service (IRS) quiere contratar más de 4.000 representantes de contacto en varias de sus oficinas de todo el país para este verano, con el propósito de impulsar su fuerza laboral y prestar un mejor servicio a sus contribuyentes.

La IRS especificó que las posiciones son a tiempo completo, bajo un tipo de contrato especial denominado, Autoridad de Contratación Directa, en inglés. Pero, hay posiciones bilingües (inglés-español), disponibles a tiempo completo.

Las funciones de un representante de contacto se basa en proporcionar asistencia administrativa y técnica a personas y empresas principalmente por teléfono, a través de correspondencia o en persona. El IRS también precisa que no se requiere experiencia tributaria previa.

Ken Corbin, Oficial de Experiencia del Contribuyente y Comisionado de la División de Salarios e Inversiones del IRS, declaró, «El IRS continúa aumentando su fuerza laboral en 2022 para mejorar la experiencia de los contribuyentes».

Además, añadió, «Tenemos una variedad de posiciones disponibles en todo el país. Los representantes de contacto, entre otras cosas, tratan directamente con los contribuyentes ayudándoles con sus obligaciones tributarias«.

