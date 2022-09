Nueva York, NY.- El dólar se dispara, las acciones y bonos se desploman en Estados Unidos y Europa este viernes, por el temor de una nueva subida de los tipos de interés por parte de la Fed, lo que llevó al dólar se dispara a niveles máximos de hace 22 años.

A la par los bonos empezaron a venderse proporcionalmente al miedo a que las grandes economías estén en las puertas de una recesión.

Ver más: Fed: Otra subida de los tipos de interés y la promesa de seguir así

Por su parte el Dow Industrials (.DJI) estuvo a punto de corroborar el comportamiento bajista del mercado, gracias a una recesión más acentuada en la actividad comercial en la zona euro y la actividad comercial de Estados Unidos.

Por otro lado, los activos británicos se debilitaron luego de que el gobierno de Reino Unido anunciara inmensos recortes de impuestos financiados con deuda que solo alientan el endeudamiento.

Governor Jefferson, Governor Waller, Vice Chair Brainard, Chair Powell, Vice Chair for Supervision Barr, Governor Bowman, and Governor Cook listen to a panel during Fed Listens: Transitioning to the Post-pandemic Economy (1/2)

For more information: https://t.co/3bklrRnamA pic.twitter.com/p033m0FYlB

— Federal Reserve (@federalreserve) September 23, 2022