FDA podrá tomar acciones legales contra Amazon y otras empresas

Washington, DC.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA), reprendió al gigante del e-commerce, Amazon, además de otras dos empresas por vender productos para la piel que no cuentan con la aprobación de la autoridad estadounidense.

En este sentido, la FDA envió una carta de advertencia a tres compañías de ventas online. La acusación pasa por la comercialización de productos para remover lunares y papilomas cutáneos que no fueron penalizados por la FDA.

En el comunicado, la FDA precisó, «La venta de estos productos es un riesgo para la salud pública y puede comprometer la salud de los consumidores cuando se usa sin consultar a un profesional sanitario».

Por el momento, comercializar a nivel interestatal con productos que no cuentan con la aprobación de la FDA se considera una violación de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de Estados Unidos.

