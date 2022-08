Desaceleración de inflación de Estados Unidos anima a Wall Street

Nueva York, NY.- Los datos de desaceleración de inflación de Estados Unidos siguen animando a Wall Street, que cerró esta semana en verde al tiempo que los inversores esperan que la Federal Reserve Board (Fed) modere los aumentos de las tasas de interés.

Entre tanto, S&P 500 subió un 3.25% encaminado en su racha semanal más prolongada, desde noviembre del año 2021. Lo propio sucede con Nasdaq que sigue subiendo por cuarta semana seguida.

Ver más: Precio de la gasolina en Estados Unidos cae

Asimismo, el Dow subió un 2.92% durante la semana. Estos datos difundidos muestran que los precios pagados por los proveedores de Estados Unidos, descendieron en julio en comparación con el mes de junio.

Wall Street cierra semana en verde animada por desaceleración de inflación de Estados Unidos

Por su parte, el U.S. Department of Labor detalló que el ritmo del aumento de los precios al consumidor se desaceleró en el mes de julio. Mientras tanto, la U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), divulgó que la inflación se relajó en julio.

What does our strong economic growth mean for America's workers and families? @USDOL's Chief Economist, Joelle Gamble, breaks it down. https://t.co/Gs7EoeJELe — Secretary Marty Walsh (@SecMartyWalsh) August 10, 2022

Del mismo modo, la tasa interanual bajó al 8.5%, es decir, 6 décimas por debajo del mes de junio. El mes de julio terminó con unas cifras de inflación que son los primeros en 2022 en no decepcionar a los mercados.

Sin embargo, la elevada inflación sigue preocupando a la Fed, cuando el pasado 27 de julio subió de nuevo los tipos de interés, ubicándose en una banda entre el 2.25% y el 2.5%.

Ver más: Consejos financieros de Oportun para sortear la inflación

Por el contrario, el único sector que cerró la semana en rojo fue la de bienes no esenciales en -0.75%. A su vez, las grandes ganancias se fueron al sector energético con un 8.45%, financiero con 4.57% y materias primas con 3.57%.

Video: Perú reconoce a la mejor bodega del 2022