Dueño de la marca Patagonia cede la millonaria empresa

California, CA.- El dueño de la marca Patagonia, Yvon Chouinard de 83 años dona su empresa para combatir la crisis climática, a un fideicomiso y una organización sin fines de lucro, la misma que está valorada en $3.000 millones según el The New York Times.

En vez de sacarla de la bolsa o vender a la marca Patagonia, su dueño Chouinard, transferirá la propiedad familiar que posee un patrimonio neto de $1.200 millones. Además, genera unos beneficios de $100 millones al año.

Ver más: Jugosa recompensa por robo de decenas de aves exóticas

El multimillonario Yvon Chouinard, era famoso por sus excursiones en el Parque Nacional Yosemite. También un amante de la escalada se convirtió en millonario gracias al negocio que fundó en 1973.

De esta forma, en un comunicado Chouinard, dueño de la marca Patagonia precisó, «Si tenemos alguna esperanza de un planeta próspero y de un negocio próspero dentro de 50 años, será necesario que todos hagamos lo que podamos con los recursos que tenemos. Esta es otra manera que hemos encontrado para hacer nuestra parte».

Hey, friends, we just gave our company to planet Earth. OK, it’s more nuanced than that, but we’re closed today to celebrate this new plan to save our one and only home. We’ll be back online tomorrow.https://t.co/fvRFDgOzVZ

— Patagonia (@patagonia) September 14, 2022