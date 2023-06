Washington, DC.- La U.S. Census Bureau concluyó que Estados Unidos está envejeciendo ya que la mitad de la población es mayor y la otra mitad es más joven registrando que la media de edad en el país creció 0.2 años para llegar a los 38.9 años solo entre 2021 y el 2022.

Según las estimaciones de población de la edición 2022 se destaca el aumento de la mediana de edad nacional. Lo que para muchos, puede representar que Estados Unidos está envejeciendo.

Kristie Wilder, demógrafa de la División de Población de U.S. Census Bureau, «A medida que la mediana de edad del país se acerca a los 40 años, realmente se puede ver cómo el envejecimiento de los baby boomers».

Además explicó, «ahora sus hijos —conocidos a veces como echo boomers— afecta la mediana de edad. Las personas de más edad de la generación de echo boomers han empezado a alcanzar o exceder la mediana de edad del país, de 38.9 años».

