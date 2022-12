Caerán las ventas de viviendas de segunda mano

Charlotte, NC.- Las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos bajarán por segundo consecutivo este 2023 a su total anual más bajo desde 2012, de acuerdo con la National Association of Realtors (NAR) que confirma la lenta recuperación del mercado inmobiliario.

Asimismo se prevé que las ventas de viviendas de segunda mano caerán todos los meses desde enero, gracias a que las tasas hipotecarias aumentaron por las subidas de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) con el fin de controlar la inflación.

En este sentido, Lawrence Yun, Economista jefe y vicepresidente senior de investigación de NAR explicó que las ventas de viviendas de segunda mano se reducirán otro 6.8% a 4.78 millones para el próximo 2023.

Las cifras muestran que las ventas hasta octubre de 2022 apenas están por debajo de los 4.4 millones. Por lo que Yun estima que el total de 2022 llegará a los 5.13 millones de unidades cuando se ofrezcan los informes de datos tanto de noviembre como de diciembre.

NAR Chief Economist Lawrence Yun forecasts that 4.78 million existing homes will be sold, prices will remain stable, and Atlanta will be the top real estate market to watch in 2023 and beyond. https://t.co/bPzFOexXWd

— National Association of REALTORS® (@nardotrealtor) December 13, 2022