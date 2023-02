Cae indicador de construcción de viviendas nuevas en Estados Unidos

Washington, DC.- La U.S. Census Bureau informó este 16 de febrero que la construcción de viviendas nuevas en Estados Unidos se desplomó un 4.5% en el mes de enero, acumulando cinco meses seguidos en descenso.

Lo propio sucede en términos interanuales, cuando la construcción de viviendas nuevas es un 21.4% menor que la del año pasado. Datos que parecen mejorar cuando las consecuencias de las subidas del tipo de interés siguen contrayendo la economía del país.

Por su parte, los permisos de construcción muestran que el número de nuevas viviendas con permisos otorgados subieron tímidamente un 0.1% en enero. Pero, es más que la tasa registrada en el mes de diciembre, pese a que con respecto al 2022 cayeron un 27.3%.

Paralelamente la Reserva Federal (Fed) en su propósito de minimizar la inflación desarrolla una estrategia de subidas en los tipos de interés de forma escalonada en el año. Por ejemplo, el pasado 1 de febrero realizó la última, que suma ya ocho subidas desde marzo de 2022.

U.S. total #BuildingPermits were 1339K (SAAR) in January 2023, up 0.1% from December 2022. https://t.co/Jk02pC1SSw #CensusEconData

— U.S. Census Bureau (@uscensusbureau) February 16, 2023