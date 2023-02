Este será el nuevo aumento de las pólizas de vivienda

Raleigh, NC.- En Carolina del Norte comenzará a regir un aumento de las pólizas de vivienda de 9,9% en promedio en el estado.

El comisionado Mike Causey, del Departamento de Seguros de Carolina del Norte, dio detalles del aumento e indicó que se acordó tras una disputa legal con North Carolina Rate Bureau.

El 9,9% de aumento es 32,7% menos que el incremento general de 42,6 % en todo el estado propuesto por North Carolina Rate Bureau.

North Carolina Rate Bureau representa a las empresas que suscriben seguros de propiedad en Carolina del Norte. No forma parte del Departamento de Seguros.

El departamento aclara que el aumento solo aplica para pólizas de vivienda, es decir, residencias no ocupadas por el propietario de no más de cuatro unidades. Entre estas se incluyen unidades de alquiler, de inversión y otras no ocupadas a tiempo completo por el dueño.

El aumento entrará en vigencia en pólizas nuevas y renovadas a partir del 1 de junio.

Nuevo aumento de las pólizas de vivienda

El comunicado del Departamento de Seguros indica que el aumento de prima puede variar dependiendo de la zona. El mayor incremento es de $31, indicó sin precisar en qué área del estado.

El comisionado Causey se mostró satisfecho con el acuerdo negociado. “Los propietarios de viviendas de Carolina del Norte ahorrarán más de $104 millones al año en pagos de primas, en comparación con lo que había solicitado North Carolina Rate Bureau”.

Causey agregó que el acuerdo evitó una larga batalla legal administrativa que podría haber costado a los consumidores tiempo y dinero.

