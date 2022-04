Boeing anunció pérdidas millonarias gracias a Trump

Nueva York, NY.- Boeing informó, este miércoles, una pérdida de $660 millones solo en el primer trimestre del 2022, al alto coste de dos aviones presidenciales de Estados Unidos, cuyas características se negociaron durante la administración de Donald Trump.

La aeronáutica Boeing reportó unas pérdidas de $1.242 millones entre enero y marzo. Lo que se considera más del doble que el año anterior, gracias a los malos resultados en sus divisiones comerciales.

El máximo ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun, hizo referencia al asunto del «Air Force One», lamentando haber asumido los «riesgos» que suponían las modificaciones propuestas por el entonces presidente Trump.

Por su parte, Trump declaró públicamente en el 2018, que los aviones presidenciales que estaba modificando la empresa para los futuros presidentes eran muy caros. Además, se involucró en las negociaciones el nuevo modelo en desarrollo VC-25B.

