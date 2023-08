Biden presenta plan para garantizar horas extras de asalariados

Washington, DC.- La administración Biden presentó un plan enérgico, el miércoles 30 de agosto, para extender el pago obligatorio de horas extras a al menos unos 3.6 millones de trabajadores asalariados.

De este modo, este plan pretende ir más allá de una norma que data de la administración Obama, que terminó siendo anulada en los tribunales.

Por su parte, el U.S. Department of Labor publicó una regla donde se requiere que los empleadores paguen primas por horas extras a los trabajadores. Esta regla es válida para aquellos asalariados que ganen menos de $1.059 por semana, o unos $55.000 anuales.

El tope salarial actual de unos $35.500 anuales fue instaurado en la administración Trump, en una norma del 2020. Regla que fue criticada por los defensores de los trabajadores y algunos demócratas por supuestamente no ir más allá.

We've proposed a rule that would restore and extend overtime protections for millions of low-paid salaried workers. https://t.co/r9MGYYYLwY pic.twitter.com/JuhRl8bNFS

— U.S. Department of Labor (@USDOL) August 30, 2023