Tenista español finalista del Roland Garros

París, Francia.- El tenista español, Rafael Nadal pasó a su decimocuarta para ser finalista del Roland Garros, luego de la lesión del alemán Alexander Zverev, por una torcedura de tobillo que los obligó a salir en silla de ruedas.

El tenista alemán Zverev regresó a la cancha luego de salir para la evaluación médica de su lesión, apoyado en dos muletas donde se despidió del público.

Ver más: Golpe final a nuevas instalaciones de práctica de los Panthers

Hasta ese momento, los dos tenistas ya habían pasado las tres horas de partido. Nadal por su parte, había igualado el segundo set a 6, luego de ganar el primero 7-6 (8).

Pese a pasar a la final del torneo, Nadal reconoció su tristeza por la forma en que su rival se retiró de la cancha. Sin embargo, su alegría por pasar a su decimocuarta final no se podía ocultar.

⚔️ A thrilling battle came to a tough end with an injury to @AlexZverev but he and @RafaelNadal played some amazing points!

Check out the Highlights by @emirates 🎥#RolandGarros | #EmiratesFlyBetterMoment pic.twitter.com/E9vn2iRF1v

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2022