Teddy Bridgewater salió del juego con lesión de rodilla

Charlotte – NC. El mariscal de campo Teddy Bridgewater abandonó el juego del domingo ante los Buccaneers con una lesión en la rodilla derecha y no regresó. Hasta el domingo por la noche, la gravedad de la lesión no estaba clara.

“No lo sé porque se levantó y se fue”, dijo el entrenador en jefe Matt Rhule cuando se le preguntó sobre su nivel de preocupación por Bridgewater. “Cuando se trata de rodillas y cosas así, nunca lo sé. No me siento de una forma u otra porque, desafortunadamente, cuando el juego termina, yo entro, él no está allí. Así que todavía no he tenido la oportunidad de verlo.