Świderski y Ramírez en el MLS Team of the Week

Charlotte, NC.- La destacada presentación de Charlotte FC el pasado fin de semana tuvo repercusión en la liga. Tanto, que dos de sus miembros fueron seleccionados al MLS Team of the Week.

El delantero Karol Świderski y el entrenador Miguel Ángel Ramírez forman parte del equipo de la semana cuatro de la temporada.

Ver más: Charlotte FC logró su primer triunfo

Charlotte FC consiguió el pasado sábado su primera victoria en la Major League Soccer. Derrotó en casa 3-1 a New England Revolution.

Some big accolades for the Club this week! 🥇 @MARamirezMedina has made Coach of the Week and @Swiderski97 has made Team of the Week. pic.twitter.com/JVIOO3bAES

— Charlotte FC (@CharlotteFC) March 21, 2022