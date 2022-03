Charlotte, NC.- Charlotte FC logró su primer triunfo en la MLS 3-1 ante New England Revolution el sábado en el Bank of America Stadium.

Fue un juego para la historia. El joven equipo de Queen City sumó los primeros puntos.

Esta vez Charlotte FC no se quedó con la sensación de las tres derrotas anteriores en las que parecía que merecía más.

Apoyados en dos goles del pólaco Karol Świderski y uno de la selección número uno del draft, Ben Bender, los dirigidos por Miguel Ángel Ramírez ya saben lo que es festejar una victoria.

Last night was one for the books 📚🎉#ForTheCrown | #CLTvNE pic.twitter.com/PlN1Yu19Ur

— Charlotte FC (@CharlotteFC) March 20, 2022