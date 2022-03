Dos jugadores de Charlotte FC a eliminatorias mundialistas

Charlotte, NC.- Dos jugadores de Charlotte FC fueron llamados por sus selecciones para disputar la última fecha de eliminatorias mundialistas.

Se trata del ecuatoriano Alan Franco y del venezolano Christian Makoun.

Ambas selecciones viven distintas realidades en las eliminatorias de Conmebol para Qatar 2022.

La próxima fecha será la última de estas eliminatorias. Cada selección jugará dos partidos y se definirán los clasificados al Mundial.

Huge congratulations to Alan Franco on being called up for qualifiers! 🇪🇨 👏 https://t.co/3wGShvj36P pic.twitter.com/Cn5eHI63eV

— Charlotte FC (@CharlotteFC) March 18, 2022