goles-latinos-dan-primera-victoria-a-charlotte-fc

Charlotte, NC.- Goles latinos dieron a Charlotte FC la victoria 2-1 ante Orlando City para dejar atrás una racha de tres derrotas consecutivas en el arranque de la Major League Soccer (MLS).

El conjunto de Christian Lattanzio se apoderó del control del balón en el Orlando City Stadium duranta gran partde de la primera mitad. El juego asociativo apareció de nuevo.

Ver más: Charlotte FC a la caza de sus primeros puntos

Ambos equipos tuvieron varias jugadas de peligro en los compases iniciales del encuentro, pero solo Charlotte FC logró mover el marcador.

Los goles latinos de Charlotte FC los anotaron el argentino Enzo Copetti y el colombiano Kerwin Vargas.

Al minuto 26, una jugada que inició en los pies del portero George Marks, quien tuvo su primera apertura de la temporada, siguió con un pase largo y al vacío de Jaylin Lindsey que dejó a Copetti en carrera solo frente al guardameta de Orlando City.

Ver más: Charlotte FC suma tres derrotas seguidas

El argentino controló el balón y con un toque sutil batió al peruano Pedro Gallese para el 1-0.

In case y'all missed this beaut from @kerwinvargas_ ☄️ pic.twitter.com/gHHYVLMMzN

— Charlotte FC (@CharlotteFC) March 19, 2023