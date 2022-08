suspendido-juego-de-charlotte-por-clima-severo

Charlotte, NC.- El juego de Charlotte FC y Columbus Crew fue suspendido debido al clima severo del sábado 30 de julio en Queen City.

Los relámpagos obligaron a retrasar el inicio del partido originalmente previsto para las 7 pm.

Finalmente el partido comenzó a las 10:18 pm. Pero, tras 16 minutos de partido en el Bank of America Stadium el árbitro decidió suspender el juego debido a que volvió el clima severo.

Si tenía entradas para el partido, serán válidas para la nueva fecha, informó Charlotte FC en su sitio web. Agregó que compartirá más información sobre una nueva fecha para el partido cuando esté disponible.

Match has been officially POSTPONED

We will provide updates on new date when available. We appreciate everyone's cooperation tonight.

