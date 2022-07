latino-de-charlotte-fc-al-mls-next-all-star-game

Charlotte, NC.- Brian Romero, un joven de la Academia de Charlotte FC, ha sido llamado al juego de futuras estrellas de la MLS que se celebrará el 10 de agosto en Minnesota.

El joven de 16 años forma parte de los 45 jugadores seleccionados para el MLS NEXT All-Star Game. El partido brindará una experiencia de clase mundial para que los mejores futbolistas jóvenes de América del Norte muestren su talento en un escenario nacional.

La incorporación de Brian Romero se suma a la lista de logros en la joven carrera del atacante.

Él causó sensación la semana pasada en los minutos finales que disputó con el primer equipo en un amistoso internacional ante el poderoso Chelsea de Inglaterra.

En su primera intervención consiguió un penalti, que sirvió para empatar a uno y lograr la victoria en la tanda desde los doce pasos.

También tiene un llamado a la selección nacional Sub-17 de Estados Unidos a principios de ese año.

We are thrilled to announce that our Academy player Brian Romero has been selected as an @MLSNEXT All-Star! 👏 https://t.co/5xXKoLeW2Z

— Charlotte FC (@CharlotteFC) July 27, 2022