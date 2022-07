Charlotte FC busca cortar racha negativa ante Columbus Crew

Charlotte, NC.- Charlotte FC comenzará este sábado una seguilla de tres partidos en casa. Su primer juego será ante Columbus Crew, rival ante el que buscará cortar la racha negativa de dos derrotas en la carretera.

The Crown enfrentará a uno de los rivales con mejor presente. Tiene nueve partidos seguidos sin conocer la derrota. Cuatro victorias y cinco empates.

Además, Columbus Crew está ubicado en uno de los últimos puestos de clasificación a los playoffs, al que sorpresivamente también aspira Charlotte FC en su primera temporada en la Major League Soccer.

En el Bank of America Stadium los de Queen City se sienten más cómodos. Siete de sus ocho victorias las consiguieron en casa.

