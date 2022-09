Stephen Curry en el Salón de la Fama de Davidson College

Charlotte, NC.- La superestrella de la NBA, Stephen Curry, ahora es miembro del Salón de la Fama de Davidson College de Carolina del Norte.

El jugador de Golden State Warriors fue estudiante de Davidson College donde jugo por tres años y estableció récords deportivos.

Some things are worth the wait! #30 up in the rafters looks right! Humbled and blessed to be up there with the @DavidsonWildcat legends. #TCC forever. ALWAYS a great day to be a Wildcat! pic.twitter.com/9eJe6tVheu

— Stephen Curry (@StephenCurry30) September 2, 2022