Stephen Curry se gradúa en NC

Davidson, NC.- Celebración doble. Stephen Curry encaminó a Golden State Warriors a una nueva final de conferencia de la NBA y además se graduó una universidad de Carolina del Norte.

Curry e 34 años asistió a Davidson College de 2006 a 2009. En la universidad jugó tres temporadas con los Wildcats, pero renunció a su último año de estudios para estar disponible en el Draft de la NBA.

El astro de la NBA ha hecho toda su carrera profesional en Golden State Warriors y se convirtió en uno de los mejores tiradores de larga distancia de todos los tiempos.

13 years after entering the NBA, Stephen Curry is a college grad.

Stephen completed his final semester of coursework this spring and will receive a Bachelor of Arts degree with a major in Sociology from Davidson College.

Congrats to the Class of 2022! pic.twitter.com/R3giuMtPDx

