Sha’Carri Richardson positivo THC

Dallas, TX.- Sha’Carri Richardson, la velocista estadounidense fue suspendida del equipo olímpico para los Juegos de Tokio. La suspensión está basada, luego de que la atleta diera positivo por THC, el químico de la marihuana.

Según, la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos, indicó que, Richardson falló una prueba antidopaje, luego de su victoria en la carrera de clasificación olímpica de 100 metros en las pruebas de pista y campo olímpicas de EE. UU.

La misma Agencia, declaró, “Los resultados competitivos de Richardson obtenidos el 19 de junio de 2021, incluidos sus resultados de clasificación olímpica en las pruebas por equipos, han sido descalificados y pierde cualquier medalla, punto y premio”.

Sha’Carri Richardson ofrece disculpas, recordando que, “No me juzguen porque soy humana”.

Los atletas que dan positivo por una sustancia de abuso (THC clasificada en 2021), generalmente son suspendidos por tres meses. Esto si, “su uso de la sustancia ocurrió fuera de la competencia y no estaba relacionado con el rendimiento deportivo”.

I am human — Sha’Carri Richardson (@itskerrii) July 1, 2021

Por su parte, Sha’Carri Richardson, declaró al programa “Today”, de NBC, “En este momento estoy poniendo toda mi energía en lidiar con lo que necesito para curarme”.

Además expresó, “Quiero asumir la responsabilidad de mis acciones”. Y responsablemente, agregó, “No estoy buscando una excusa”.

Siguió con reflexiones y mensajes de disculpas, “Me gustaría decirles a mis fans, mi familia y mi patrocinio, también a los que me odian, que me disculpe”. Continuó la atleta, “Por mucho que esté decepcionado, sé que cuando entro en esa pista, no me represento a mí mismo, represento a una comunidad que me ha mostrado un gran apoyo, un gran amor”.

Finalmente, Sha’Carri Richardson, corrió los 100 metros en 10,86 segundos, una de sus cinco carreras de menos de 11 segundos esta temporada. Lo que generó esperanzas de que Estados Unidos pueda ganar su primera medalla de oro en la carrera femenina desde Gail Devers en 1996.

