Se vendieron las Air Jordan 13 «Breds» del «Last Dance»

Nueva York, NY.- La casa de subastas Sotheby’s informó que las zapatillas Air Jordan 13 «Breds» protagonistas del «Last Dance» de Michael Jordan usadas en las Finales de la NBA de 1998 fueron vendidas, el martes 11 de abril, por un monto récord de $2.2 millones.

De acuerdo con Sotheby’s, las «Last Dance», son las zapatillas más caras jamás vendidas. Las mismas son unas Air Jordan 13 «Breds», que evoca a la abreviatura de «Black & Red» o «Negro y rojo».

Jordan usó estas Air Jordan en el segundo juego de las finales durante la última temporada de los Chicago Bulls. Esta etapa también es recordada por los amantes del baloncesto como el «Último Baile» o en inglés «Last Dance».

En este juego Michael Jordan anotó 37 puntos conduciendo a los Bulls a la victoria de 93 por 88 frente a los Utah Jazz. Posteriormente, Jordan ganó su sexto y último campeonato de la NBA, además de ser nombrado como MVP de las Finales.

Another historic day at #SothebysNewYork! Michael Jordan’s 1998 NBA Finals Game 2 Air Jordan 13s from the famous ‘The Last Dance’ season sold for $2.2 million, setting a new world record for the most valuable sneakers ever sold. pic.twitter.com/myK5uWZVBE

— Sotheby's (@Sothebys) April 11, 2023