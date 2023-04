El increíble precio de la pelota que Tiger Woods regaló en un Masters

Boston, MA.- La pelota de golf Titleist se vendió por $64.124 que el golfista estadounidense Tiger Woods le regaló a un joven aficionado en la ronda final del torneo Masters 1997, de acuerdo con la casa de subastas Golden Age Auctions.

Para 1997, Woods de 21 años de edad hizo un bogey en el quinto hoyo. La pelota Titleist de esta famosa jugada se la regaló a Julian Nexsen, un niño de 9 años.

El 27 de marzo, el mismo Nexsen inició la subasta por un monto de $500. La pelota Titleist tiene el estampado «Tiger».

El sitio de subastas, Golden Age Auctions publicó, «A menos que el propio Tiger o su caddie Fluff salven intencionalmente una pelota de esta ronda final histórica (lo que dudamos), esta puede ser la única pelota de golf confirmada de la ronda final de la primera victoria de Tiger Woods en un campeonato importante».

