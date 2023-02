Camiseta #24 de Los Angeles Lakers se vendió por $5.8 millones

Filadelfia, PA.- La camiseta de Los Angeles Lakers autografiada por Kbe Bryant usada en la temporada 2007- 2008 se vendió por más $5.8 millones en la casa de subasta multinacional encargada de vender obras de arte y objetos de colección Sotheby’s.

Esta transacción millonaria por la camiseta de Koby Bryant es un récord para cualquier artículo del basquetbolista, que además se consolida como la segunda camiseta de baloncesto más cara jamás vendida.

De acuerdo con Sotheby’s el lote de la camiseta de Bryant incluye una colección de fotografías de Greg Cohen con los murales donde se muestra a la superestrella de la NBA, con este uniforme. Al mismo tiempo incluye libros, revistas, fotografías, periódicos y una carta de autenticidad.

Brahm Wachter, jefe de ropa de calle y coleccionables modernos de Sotheby’s en un comunicado explicó, «Esta camiseta es icónica de una manera que rara vez vemos en los artefactos deportivos».

Another record smashed at #SothebysNewYork!

Kobe Bryant's game-worn Los Angeles Lakers Jersey from his only MVP season scored $5.8 million today, becoming the most valuable Bryant item ever sold at auction and second most valuable basketball jersey ever sold. pic.twitter.com/HTbiwL0q3F

— Sotheby's (@Sothebys) February 9, 2023