Se confirma el falso postivo de LeBron James

Los Ángeles, CA.- La NBA anunció este jueves que LeBron James sería considerado para salir del protócolo de covid-19 tras confirmar que se trató de un falso positivo, situación que lo dejó de baja ante Sacramento.

Al momento de esta decisión, se consideró que LeBron se perdiera de varios juegos hasta que se cumpliese con lo mínimo establecido en pro de la seguridad de los equipos y trabajadores.

Sin embargo, la NBA autorizó el regreso inmediato de LeBron James a la competición. Esto luego de corroborar que se trató ena falsa alarma de contagio de covid-19 por parte de la superestrella.

De esta manera, la NBA detalló, «James fue inicialmente colocado en el protocolo después de una serie de pruebas que arrojaron resultados contradictorios. Incluido un test positivo inicial que fue recogido el 29 de noviembre. Pruebas adicionales confirmaron que él no ha dado positivo».

I’m sorry but I’m at my boys game and the mask underneath the chin makes ZERO sense to me!!

— LeBron James (@KingJames) December 3, 2021