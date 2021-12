LeBron James se ausenta por protocolo de covid

Los Ángeles, CA.- El equipo de la NBA, los Ángeles Lakers anunció que LeBron James, entró en el protocolo del coronavirus dejando al equipo sin su presencia en el partido frente a los Sacramento Kings.

Por ahora, no se ha especificado sobre el estado de salud de James, sin embargo, se cree que lo más probable es que se pierda varios encuentros.

Asimismo, LeBron James que cumplirá 37 años en diciembre, confirmó que se había vacunado con el covid-19, para el mes de septiembre.

LeBron James is out tonight against Sacramento due to the NBA’s health and safety protocols.

— Mike Trudell (@LakersReporter) November 30, 2021