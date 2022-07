Rudy Gobert: inesperado traspaso de los Utah Jazz

Target Center, MN.- Utah Jazz considerado para traspaso a uno de los mejores defensas de la Conferencia Oeste de la NBA, Rudy Gobert, a los Minnesota Timberwolves a cambio de cinco jugadores y cuatro elecciones de primera ronda del Draft.

Aunque se trata de un traspaso alimentado por la salida de Gobert de Utah, ya se rumoreaba pese al contrato que firmó a finales del 2020. Sin embargo, la sorpresa es su equipo de destino a Minnesota.

Los Minnesota tras clasificar a Playoffs en la última campaña ahora hace una gran apuesta de su futuro por unir al francés con Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards y D’Angelo Russell.

En cambio, Utah Jazz recibirá a Malik Beasley, Patrick Beverley, Jarred Vanderbilt, Leandro Bolmaro, Walker Kessler (pick 22 del Draft 2022) y las elecciones de primera ronda del Draft 2023, 2025, 2027 y 2029 (la última con protección top 5)

Utah!!! I was just a kid from France when i got here 9 years ago… pic.twitter.com/TKmQ6tC4dH

— Rudy Gobert (@rudygobert27) July 2, 2022