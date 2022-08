Representación latina de Panthers se desvanece por lesiones

Charlotte, NC.- La representación latina de Carolina Panthers estará fuera de acción al menos en el primer tramo de temporada debido a las lesiones.

El pateador Zane González y el mariscal de campo novato Matt Corral están fuera de carrera debido a diferentes lesiones que sufrieron durante juegos de pretemporada.

González, nacido en Texas y de padre mexicano, tiene un pronóstico reservado después de salir del tercer partido de pretemporada ante Buffalo Bills.

«Va a ser visto por un especialista, y eso conducirá a cualquier decisión futura que deba tomarse», dijo el lunes el entrenador en jefe, Matt Rhule. «Pero es una lesión significativa en su ingle. Y obviamente, nuestros pensamientos están con Zane en este momento. Es un guerrero. Encontrará una manera de luchar y descubriremos exactamente cuál es la duración de eso».

