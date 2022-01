Remontada histórica de lo Ángeles Clippers

Washington, DC.- Los Ángeles Clippers obtuvieron una gran victoria, este marte, con la que igualaron la segunda mayor remontada en la historia de la NBA, ante los Washington Wizards que dejó mucho que desear en su presentación en el Capital One Arena.

El dato histórico lo protagoniza los Utah Jazz, cuando en 1996 remontaron un juego ante los Denver Nuggets, cuando iban 36 puntos abajo.

La remontada de los Clippers igualó a la hazaña de 35 puntos que consiguió el equipo de Sacramento Kings en 2009 ante los Chicago Bulls. Sin embargo, los Clippers en uno de los encuentros más alucinantes que va de temporada, iban perdiendo 6 puntos a falta de solo 10.9 segundo.

