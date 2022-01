El PGA de golf en California ya tiene campeón

California, CA.- El estadounidense Hudson Swafford agregó a su repertorio su tercer torneo PGA de golf, este domingo, al conquistar el The American Express, que se llevó a cabo en el campo Pete Dye Stadium de La Quinta.

Así pues, el golfista de Tallahassee, Florida, de 34 años logró un eagle, hoyo 16, par cinco, y nueve birdies por tres bogeys, tarjeta con la que Swafford se coronó. Finalizando su cuarta ronda con 64 rondas para sumar 265 (23 bajo el par), dos menos que Tom Hoge (65 66 68 68).

De esta manera, Hudson Swafford agrega otro título a su reciente cosecha de septiembre de 2020, el Corales Puntacana Resort and Club Championship. Además, el cosechado en enero de 2017, el Career Builder Challenge.

Father-son memories for the champ. 👨‍👦❤️ pic.twitter.com/nmpMUrjBWm

Por su parte, el segundo puesto fue para, el también norteamericano, Tom Hoge. Despidiéndose con una anotación de cinco birdies por un bogey Brian Harmann (67 70 67 64), Lanto Griffin (67 65 69 67) y Lee Hodges (62 72 64 70) completando el podio, todos estadounidenses.

🎙️ @Hud_Swafford talks to the media after winning @TheAmExGolf, his third career victory. https://t.co/XcyDF5VUt8

— PGA TOUR (@PGATOUR) January 24, 2022