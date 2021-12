Qatar «es tolerante» con el colectivo LGBTI para la Copa del Mundo

Doha, Qatar.- El director del comité organizador del Mundial Qatar 2022, Nasser Al-Khater, expresó este miércoles, que Qatar «es tolerante» dando la bienvenida a la comunidad LGBTI a la Copa del Mundo.

Al mismo tiempo, Al-Khater también da la bienvenida a todos los que pertenezcan al colectivo LGBTI, a los partidos del Mundial 2022.

Sin embargo, el director del comité organizador advirtió que la homosexualidad no está permitida, como tampoco está permitida las demostraciones de afecto en público.

Así lo expresó Al-Khater, «Qatar es un país tolerante que dará la bienvenida a la comunidad LGTBI». Recordando, inmediatamente que la homosexualidad no está permitida en Qatar, pero harán un excepción para que la comunidad LGBTI pueda, «asistir a los partidos».

٥٠٠ يوم تفصلنا عن انطلاقة اكبر حدث كروي في العالم. كأس العالم قطر ٢٠٢٢ 🇶🇦🇶🇦🇶🇦🏆🏆🏆#قطر٢٠٢٢#قطر_٢٠٢٢

500 days to go for the kick-off of the FIFA World Cup Qatar 2022 qatar 🇶🇦🇶🇦🇶🇦🏆🏆🏆#Qatar2022 pic.twitter.com/ea9pBELWJD

— ناصر فهد الخاطر (@NasserFAlKhater) July 9, 2021