Presidents Cup 2022: equipo de EE. UU. se impuso en su arranque

Charlotte, NC.- El torneo Presidents Cup 2022 arrancó como lo habían pronosticado cuando Estados Unidos se impuso a un equipo internacional 4-1, este jueves, en los primeros cuartos.

La representación de Estados Unidos en la Presidents Cup 2022 apuntaba a hacerse con los cinco partidos. Sin embargo, el equipo internacional explotó la ilusión cuando el surcoreano Kim Si-woo y el australiano Cam Davis derrotaron a la pareja estelar del número uno del mundo Scottie Scheffler y Sam Burns.

En este sentido, el dominante equipo de Estados Unidos con récord de 11-1-1, participó con la premisa de nunca haber perdido como local. Por su parte, los internacionales tenían todo en contra luego de que los locales tomaron ventaja en los primeros tres partidos 3-0.

Por su parte, los internacionales cuentan con un récord de ocho debutantes en la Presidents Cup 2022, de un total de 12 profesionales en el equipo. De hecho, comenzaron con los pronósticos en contra para enfrentar al equipo de Estados Unidos, que tiene a 9 jugadores en los primeros 15 puestos del ránking mundial.

The battle has only just begun.#PresidentsCup pic.twitter.com/rAYhf05jfD

— Presidents Cup (@PresidentsCup) September 23, 2022