Presidents Cup en Charlotte con representación latina

Charlotte, NC.- El prestigioso torneo de golf Presidents Cup que se realizará por primera vez en Charlotte contará con representación latina.

Los equipos de Estados Unidos e Internacional ya están definidos con las selecciones de los capitanes Davis Love y Trevor Immelman, respectivamente.

Por el equipo Internacional aparecen dos figuras de América Latina que pisarán el césped del Quail Hollow Club del 20 al 25 de septiembre.

Ver más: Opción fin de semana: Topgolf en Charlotte

Se trata del colombiano Juan Sebastián Muñoz y del chileno Mito Pereira.

Para Juan Sebastián Muñoz, de 29 años; y Mito Pereira, de 27 años, la de Charlotte será su primera participación en la Presidents Cup.

“Lo he visto competir en los últimos dos años, me ha impresionado la consistencia de su golpe de bola, así como su comportamiento tranquilo y calmado, que será una gran ventaja para nosotros en el campo de golf y en el vestuario», dijo el capitán Immelman sobre Muñoz.

Ver más: Stricker interesado en Tiger Woods como asistente para la Ryder Cup

El evento del PGA Tour reúne a los mejores jugadores de la temporada divididos en dos equipos, el de Estados Unidos y el Internacional.

El público puede adquirir sus boletos para asistir al torneo ingresando AQUÍ.

The night sets once again on Quail Hollow Club.

The #PresidentsCup is near.

🎟️: https://t.co/ntEGSvH9HV pic.twitter.com/Xou463A0Qt

— Presidents Cup (@PresidentsCup) September 16, 2022