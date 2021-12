Charlotte, NC.- Los Panthers se despidieron de los playoffs con una dura derrota ante los Buccaneers de Tom Brady 32-6.

El último juego en casa de Carolina Panthers sirvió para que los visitantes consumaran su clasificación a la postemporada y además se hicieran del título de la NFC Sur.

«Yo no doy nada por sentado», declaró Brady. «Ganar la división es difícil de hacer. Nos lo hemos ganado. Estamos 11-4. No es el mejor récord del mundo, pero ciertamente tampoco es el peor».

«Hemos perdido algunos partidos difíciles. Creo que hemos aprendido de cada una de esas derrotas», afirmó. «Tenemos todo por delante. Tenemos que terminar estos dos próximos partidos con mucha fuerza y ya veremos cómo quedan las cosas después».

