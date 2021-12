Charlotte, NC.- La superestrella Cam Newton podría participar en su último juego en casa como Panthers el próximo domingo.

A los Carolina Panthers le restan tres juegos de temporada regular. El del domingo 26 de diciembre ante Tampa Bay Buccaneers será el último en el Bank of America Stadium.

Los otros dos serán de visitante ante New Orleans Saints (2 de enero) y de nuevo los Buccaneers (9 de enero).

Los de las Carolinas están últimos en su división con récord de 5-9. Las posibilidades de avanzar a los playoffs son escasas, aunque aún no están eliminados.

¿Último juego de Cam Newton en casa como Panthers?

El mariscal de campo llegó hace un mes a Carolina del Norte para sumarse en una segunda etapa a los Panthers.

Cam Newton has a TD run in the last 5 games pic.twitter.com/hxF6lFJvpv

— Carolina Panthers (@Panthers) December 19, 2021