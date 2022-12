panthers-despiden-temporada-regular-en-casa

Charlotte, NC.- Carolina Panthers despedirá su temporada regular en casa este sábado cuando reciba a Detroit Lions.

Los locales han tenido una campaña de dificultades, pero formar parte la división más débil de la National Football League, NFC Sur, los mantienen con opciones acceder a pesar de su récord negativo (5-9).

Los Panthers tendrán al público del Bank of America Stadium a su favor para buscar una victoria que los mantenga en la pelea. Al equipo le restan tres partidos y está a uno de Tampa Bay Buccaneers (6-8), líder de la división.

El cierre de la división será de fotografía. Los otros dos equipos, New Orleans Saints y Atlanta Falcons, tiene mismo récord que los Panthers.

