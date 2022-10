panthers-cambian-a-su-estrella-christian-mccaffrey

Charlotte, NC.- Carolina Panthers cambió a la superestrella Christian McCaffrey a San Francisco 49ers, anunció el equipo.

Desde hace día había rumores en la NFL sobre ofertas que los Panthers estaban escuchando sobre el estelar running back de 26 años.

Por Christian McCaffrey, el equipo de las Carolinas recibirá cuatro selecciones del draft, reportó ESPN. La segunda, una de tercera ronda, otra de cuarta ronda de 2023, además de una quinta ronda de 2024.

«Siempre estaré agradecida por todas las personas que han ayudado a que estos últimos cinco años y medio sean tan especiales para mí. Gracias desde el fondo de mi corazón. Carolina, siempre te amaré», dijo el corredor en una publiación en sus redes sociales.

“El movimiento ofrece la oportunidad de ayudar en 2023 y más allá, agregando inventario de draft para la temporada baja mientras buscan construir un núcleo de jugadores jóvenes en defensa”, indica el periodista Darin Gantt, quien escribre en el sitio web oficial de los Panthers.

Los rumores de cambio de McCaffrey comenzaron después del despido del entrenador en jefe Matt Rhule hace casi dos semanas tras un inicio de 1-4.

El running back fue la selección número uno del draft de 2017. De inmediato se convirtió en una de las estrellas de la NFL.

I’m forever grateful for all of the people who have helped make these past 5 1/2 years so special for me. Thank you from the bottom of my heart.

Carolina, I will always love you💙#KeepPounding pic.twitter.com/0rBS8Ajhgy

— Christian McCaffrey (@CMC_22) October 21, 2022