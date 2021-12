NFL reportó 521 jugadores con covid-19

Nueva York, NY.- La NFL este lunes, reportó que 521 jugadores dieron positivo para covid-19, solo en el mes de diciembre, considerando esta cifra como un récord que en toda la temporada 2020 sumó solo 300 casos.

Del mismo modo, la NFL confirmó que la escalada de contagios inició en septiembre con 32 casos positivos. Luego, en octubre se reportaron 29 y en noviembre 82 casos. Ahora, en diciembre se alcanzaron los 521 casos.

Por ejemplo, los Carolina Panthers detectaron covid en 19 jugadores, que se preparaban para practicar en el Bank of America Stadium ubicado en la ciudad de Charlotte. Lo propio pasó con Jacksonville, reportando 10 piezas con covid-19.

