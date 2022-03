Naomi Osaka condicionada por insultos de aficionados

Indian Wells, CA.- La japonesa ganadora de cuatro títulos Grand Slam, Naomi Osaka, se despidió entre lágrimas del torneo oficial Masters de Indian Welss, en California, luego de perder 6-0 y 6-4 ante la rusa Veronika Kudermetova.

La despedida de Naomi Osaka, estuvo enmarcada por los insultos recibidos durante el primer juego por parte de uno de los aficionados.

Al iniciar el partido, Naomi Osaka bajó a la posición 78 del ránking mundial, y al escuchar los insultos, pidió a la jueza intervenir para detectar y evacuar al responsable de los insultos.

Pese a intensa búsqueda de la jueza y algunos aficionados, no fue posible dar con el responsable. De esta manera, Osaka se mantuvo a punto de llorar durante las pausas del juego, donde perdió el primer parcial por 6-0 casi, sin competir.

Aunque, lucho por intentar reaccionar en el segundo set, sin embargo, perdió 6-4 frente a la rusa Kudermetova. Qué, sin duda alguna, jugó al más alto nivel, llevándose el mérito también por no condicionarse por el contexto.

